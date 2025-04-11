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    Быков прокомментировал переход Никишина в «Каролину»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз КХЛ СКА
    Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков поделился мнением насчет решения российского защитника Александра Никишина продолжить карьеру в НХЛ.

    Александр Никишин
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    Александр Никишин

    «Только игрок, его тренер и агент смогут ответить на этот вопрос. Они прекрасно знают его потенциал: могут дать правильный совет, который будет в интересах игрока, чтобы он смог не только адаптироваться в этой лиге, но и стать игроком основного состава на долгие годы. Можно только пожелать Александру удачи, терпения и успехов в серьезной конкуренции за место в основном составе "Каролины", — приводит слова Быкова "Матч ТВ".

    Ранее стало известно, что 23-летний хоккеист покинул СКА и подписал двухлетний контракт новичка с "Каролиной".

    В минувшем сезоне, защитник провел 61 матч в регулярном сезоне и набрал 56 (17+29) очков по системе "гол+пас". В проигранной серии против московского "Динамо" (2:4) на счету 3 (2+1) балла за 4 встречи.

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