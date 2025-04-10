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    Агент Кузнецова: Мы будем рассматривать все варианты из НХЛ и КХЛ

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    Хоккейный агент Шуми Бабаев высказался о будущем Евгения Кузнецова, который покинул СКА.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «У нас состоялась встреча, все прошло в хорошем формате. Мы услышали друг друга. Самое главное, что мы приходили в СКА, чтобы выиграть Кубок (Гагарина). К сожалению, по каким-то причинам не получилось добиться такого результата. Клуб вошел в наше положение, исходили из того, что будет лучше для Евгения. Мы друг друга услышали, контракт расторгнут по обоюдному соглашению.

    Будущее Кузнецова? Мы будем рассматривать все варианты из НХЛ и КХЛ. На протяжении сезона интерес из-за океана сохранялся. Какие предпочтения по клубу? Надо проанализировать, что за команды обратятся к нам. Евгению нужно было время после возвращения в Россию, теперь он адаптировался, понял, что здесь за хоккей. Если он захочет остаться, следующий сезон будет для него гораздо более комфортным и легким», — цитирует Бабаева Sport24.

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    • В нынешнем сезоне Кузнецов провел за СКА 45 матчей, забросил 13 шайб и сделал 27 голевых передач.

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