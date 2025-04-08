СКА расторг контракт с Евгением Кузнецовым

объявил о расторжении контракта спо обоюдному согласию.

32-летний нападающий подписал контракт с командой из Санкт-Петербурга перед началом сезона. Соглашение между сторонами действовало до окончания сезона-2028/2029.

В регулярном чемпионате Кузнецов провел 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков по системе «гол+пас». В плей-офф форвард сыграл шесть встреч и отметился 3 (1+2) результативными действиями.

В нынешнем сезоне, центральный нападающий получал 50 млн рублей. В последующих трех годах уже расторгнутого контракта, Кузнецов должен был получать по 92 млн рублей за сезон.

СКА закончил выступление в Кубке Гагарина на стадии 1/8 финала, уступив московскому «Динамо» в серии со счетом 2:4.