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    Килиан Мбаппе«Арсенал» — «Реал». Онлайн
  • 23:01
    • СКА расторг контракт с Евгением Кузнецовым
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    СКА расторг контракт с Евгением Кузнецовым

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА
    СКА объявил о расторжении контракта с Евгением Кузнецовым по обоюдному согласию.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    32-летний нападающий подписал контракт с командой из Санкт-Петербурга перед началом сезона. Соглашение между сторонами действовало до окончания сезона-2028/2029.

    В регулярном чемпионате Кузнецов провел 39 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков по системе «гол+пас». В плей-офф форвард сыграл шесть встреч и отметился 3 (1+2) результативными действиями.

    В нынешнем сезоне, центральный нападающий получал 50 млн рублей. В последующих трех годах уже расторгнутого контракта, Кузнецов должен был получать по 92 млн рублей за сезон.

    СКА закончил выступление в Кубке Гагарина на стадии 1/8 финала, уступив московскому «Динамо» в серии со счетом 2:4.

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