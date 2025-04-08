Чудинов назвал причину вылета СКА в первом раунде Кубка Гагарина

Бывший защитники сборной Россииподелился мыслями о причинах вылета клуба из Санкт-Петербурга в первом раунде Кубка Гагарина.

«СКА подвела неровная регулярка. Вопросов нет — к серии с "Динамо" они взбодрились и играли практически на равных, однако почти все ключевые моменты — за соперниками. Это идёт от уверенности. Да, плей-офф мало что имеет общего с регуляркой, но переключаться за два дня между этапами нереально. У меня был пример в СКА, когда после победы в 2015-м на следующий год вышли с седьмого места. Прошли два раунда, в третьем вылетели от ЦСКА, хотя по именам были не слабее. Просто, как ни мобилизуйся в кубковых играх, качественная регулярка за спиной скажется в нужный момент», — приводит слова Чудинова «Чемпионат».

Команда Романа Ротенберга потерпела поражение от московского «Динамо» в серии первого раунда Кубка Гагарина 2:4. Для петербуржцев это первый вылет за 15 лет на столь ранней стадии — в 2010-м году «армейцев с Невы» прошли динамовцы из Риги.