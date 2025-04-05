«Оттава» — «Флорида»: счет матча 3:0, обзор голов

одержала победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Счет открыл нападающий «сенаторов» Джейк Сандерсон на 12-й минуте. Дрейк Батерсон на 15-й минуте встречи удвоил преимущество команды из столицы Канады.

Окончательный счет в матче установил Мэттью Хаймор точным броском в пустые ворота на 58-й минуте.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский совершил 18 сейвов после 20 бросков по своим воротам.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели 4-е поражение подряд, но остаются в зоне плей-офф. На счету коллектива Пола Мориса 92 очка после 76 игр и третье место в Атлантическом дивизионе.

«Оттава» продолжает борьбу за место в кубковой восьмерке — 88 очков за 76 игр и текущее 7 место в Восточной конференции.