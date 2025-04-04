Бенуа Гру высказался о волевой победе «Трактора» в матче против «Адмирала»

Главный тренерподелился мнением об игре своей команды в 5-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против(5:4 ОТ).

«Соперник ничего просто так нам не отдаст. Надо упорно работать и бороться, иначе очень легко нажить себе проблем. Почему "Трактор" пропускает первым? Если бы у меня был ответ, мы бы уже сделали корректировки. Такое случается. Не вижу особого смысла обсуждать это в раздевалке, ребята и так всё понимают.

Надеюсь, что следующий матч мы найдём иначе. Наша команда очень упорная, за счёт упорства мы можем переламывать ход таких матчей. Как только мы забили гол, то смогли забить ещё один, а из счёта 2:4 мы уже могли черпать энергию.

Сыграет ли Мыльников во Владивостоке? Мне надо переспать с этой мыслью. Вернётся ли Кравцов в следующем матче? Ожидаем его возвращения со дня на день. Сегодня он чувствует себя лучше, чем вчера, но нам предстоит перелёт. Ранний таймаут? Он не сработал. Я хотел изменить ход матча, но не получилось», — цитирует Бенуа Гру пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Трактор» повел в серии с «Адмиралом» со счетом 3:2. Следующая игра пройдет во Владивостоке 6-го апреля.