1-й таймАугсбург — БаварияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лерой Сане«Аугсбург» — «Бавария». Онлайн
    Все новости спорта

    Бенуа Гру высказался о волевой победе «Трактора» в матче против «Адмирала»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Адмирал
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру поделился мнением об игре своей команды в 5-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Адмирала» (5:4 ОТ).

    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»

    «Соперник ничего просто так нам не отдаст. Надо упорно работать и бороться, иначе очень легко нажить себе проблем. Почему "Трактор" пропускает первым? Если бы у меня был ответ, мы бы уже сделали корректировки. Такое случается. Не вижу особого смысла обсуждать это в раздевалке, ребята и так всё понимают.

    Надеюсь, что следующий матч мы найдём иначе. Наша команда очень упорная, за счёт упорства мы можем переламывать ход таких матчей. Как только мы забили гол, то смогли забить ещё один, а из счёта 2:4 мы уже могли черпать энергию.

  • «Авангард» разносит «Магнитку», «Адмирал» удивил «Трактор», «Динамо» плотно взялось за СКА
  • Кубок Гагарина: обзор 1-й игровой недели
  • 31/03/2025

    • Сыграет ли Мыльников во Владивостоке? Мне надо переспать с этой мыслью. Вернётся ли Кравцов в следующем матче? Ожидаем его возвращения со дня на день. Сегодня он чувствует себя лучше, чем вчера, но нам предстоит перелёт. Ранний таймаут? Он не сработал. Я хотел изменить ход матча, но не получилось», — цитирует Бенуа Гру пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Трактор» повел в серии с «Адмиралом» со счетом 3:2. Следующая игра пройдет во Владивостоке 6-го апреля.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Увезет ли «Бавария» победу из Аугсбурга?
  • «Аугсбург» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Будут ли у «Краснодара» проблемы с «Акроном»?
  • «Краснодар» — «Акрон». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • «Монако» сразу обидит «пиратов»
  • «Брест» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.57
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Аугсбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Краснодар — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Брест — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Реал — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •  2.38
  • Прогноз на матч Эвертон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Лион — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 22:05
    •  2.00
  • Прогноз на матч ПСЖ — Анже
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Фрайбург — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие