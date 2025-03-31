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    Гру: Все решил один хороший эпизод

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Трактор
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итог матча против «Адмирала» (3:4 ОТ).

    Бенуа Гру
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    Бенуа Гру

    «Тяжелая битва. Они были лучшей командой в первом периоде, но мы сделали много хорошего во втором и третьем. Отыгрались с "-2" и "-1". В итоге все решил один хороший эпизод.

    Когда выходишь вперёд в счёте, это всегда даёт уверенность. Но пока мы не забивали первыми.

    Сегодня мы в трёх из четырёх голов потеряли шайбу, это были наши ошибки. Нам нужно лучше обращаться с шайбой. Легко сказать, что нужно делать те или иные вещи. С каждой игрой мы всё ближе к нахождению нашего стиля. У "Адмирала" много хороших игроков, которые умеют наказывать за такие ошибки», — цитирует Гру «Чемпионат».

    Счет в серии стал 2:1 в пользу «Адмирала». Четвертая игра пройдет во Владивостоке 2 апреля.

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