Гру: Все решил один хороший эпизод

Главный тренерподвел итог матча против(3:4 ОТ).

«Тяжелая битва. Они были лучшей командой в первом периоде, но мы сделали много хорошего во втором и третьем. Отыгрались с "-2" и "-1". В итоге все решил один хороший эпизод.

Когда выходишь вперёд в счёте, это всегда даёт уверенность. Но пока мы не забивали первыми.

Сегодня мы в трёх из четырёх голов потеряли шайбу, это были наши ошибки. Нам нужно лучше обращаться с шайбой. Легко сказать, что нужно делать те или иные вещи. С каждой игрой мы всё ближе к нахождению нашего стиля. У "Адмирала" много хороших игроков, которые умеют наказывать за такие ошибки», — цитирует Гру «Чемпионат».

Счет в серии стал 2:1 в пользу «Адмирала». Четвертая игра пройдет во Владивостоке 2 апреля.