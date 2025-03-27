ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Коул Палмер«Челси» легко справится с «Легией», «Бетис» пройдет «Ягеллонию». Прогнозы на четвертьфиналы Лиги конференций-2024/25
  • 19:29
    • «Адмирал» выиграл у «Трактора» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ
    Все новости спорта

    «Адмирал» выиграл у «Трактора» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

    «Трактор» — «Адмирал»: счет матча 4:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Трактор
    В первом матче первого раунда плей-офф КХЛ «Адмирал» на выезде обыграл «Трактор» со счетом 5:4.

    «Адмирал»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Адмирал»

    В составе победителей забивали Александр Шевченко, Шейн Принс, Егор Петухов, Даниил Гутик и Аркадий Шестаков. За хозяев же дублем отметился Остап Сафин, еще по голу на счету Чарльза Робинсона и Виталия Кравцова.

    Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток
    «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)
    Голы: Шевченко — 1 (Муранов, Шулак), 2:17 — 0:1. Принс — 1 (Завгородний, Родуолд), 9:08 — 0:2. Петухов — 1 (бол., Гутик, Шулак), 22:28 — 0:3. Сафин — 1 (Дер-Аргучинцев, Глотов), 27:34 — 1:3. Робинсон — 1 (Дронов, Дэй), 32:28 — 2:3. Гутик — 1 (Старков, Солянников), 33:31 — 2:4. Шестаков — 1 (бол., Принс, Шулак), 45:06 — 2:5. Кравцов — 1 (бол., Шабанов, Дронов), 48:19 — 3:5. Сафин — 2 (Кадейкин), 59:04 — 4:5Вратари: Фукале (Мыльников, 33:31, 57:08 — 59:04, 59:08) — МишуровШтраф: 12 — 10Броски: 36 (11+11+14) — 23 (8+10+5)

    Следующий матч команды проведут 29 марта снова в Челябинске.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Хватит ли у «Барселоны» сил на «Осасуну»?
  • «Барселона» — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Сможет ли «Локомотив» переиграть «Крылья Советов»?
  • «Крылья Советов» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • «Автомобилист» восстановит положение равенства?
  • «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 3.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.05
  • Экспресс дня 27 марта
  • Сегодня в 22:002025
    •  1.87
  • Прогноз на матч Барселона — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Жил Висенте — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Байер — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  3.66
  • Экспресс дня 28 марта
  • Завтра в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие