«Трактор» — «Адмирал»: счет матча 4:5, обзор голов

В первом матче первого раунда плей-офф КХЛна выезде обыгралсо счетом 5:4.

В составе победителей забивали Александр Шевченко, Шейн Принс, Егор Петухов, Даниил Гутик и Аркадий Шестаков. За хозяев же дублем отметился Остап Сафин, еще по голу на счету Чарльза Робинсона и Виталия Кравцова.

Кубок Гагарина. 1/8 финала. Восток «Трактор» (Челябинск) — «Адмирал» (Владивосток) — 4:5 (0:2, 2:2, 2:1) Голы: Шевченко — 1 (Муранов, Шулак), 2:17 — 0:1. Принс — 1 (Завгородний, Родуолд), 9:08 — 0:2. Петухов — 1 (бол., Гутик, Шулак), 22:28 — 0:3. Сафин — 1 (Дер-Аргучинцев, Глотов), 27:34 — 1:3. Робинсон — 1 (Дронов, Дэй), 32:28 — 2:3. Гутик — 1 (Старков, Солянников), 33:31 — 2:4. Шестаков — 1 (бол., Принс, Шулак), 45:06 — 2:5. Кравцов — 1 (бол., Шабанов, Дронов), 48:19 — 3:5. Сафин — 2 (Кадейкин), 59:04 — 4:5Вратари: Фукале (Мыльников, 33:31, 57:08 — 59:04, 59:08) — МишуровШтраф: 12 — 10Броски: 36 (11+11+14) — 23 (8+10+5)

Следующий матч команды проведут 29 марта снова в Челябинске.