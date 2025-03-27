Тренер «Адмирала»восхищен самоотдачей своих хоккеистов в матче против «Трактора», который завершился гостевой победой со счетом 5:4 в первом матче Кубка Гагарина.

«Хочу отметить самоотдачу своих игроков, хорошее выполнение игрового задания. "Трактор" — серьезная команда, и наши ребята много что выполнили правильно, сделали очень много хороших вещей. В концовке немного прижались к своим воротам, отдали инициативу сопернику, а так бились как настоящие мужики. Никто не выпадал, все очень ровно и солидно отыграли.

Наша задача на плей-офф? Завоевать Кубок Гагарина, как и у всех команд. Дайте нам хотя бы помечтать. У нас не второсортные ребята, они тоже хотят выиграть трофей, и они ничем не хуже игроков остальных команд», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

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Вторая игра серии состоится в Челябинске 29 марта.