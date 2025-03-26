Тамбиев: Мы понимаем, что играем против лидера

Главный тренервысказался о предстоящей серии первого раунда плей-офф КХЛ с челябинским

«Нам было без разницы, с кем играть. В Нижнекамске мы уступили по делу, поэтому и вышли на "Трактор". Тогда не хватило настроя и заряженности, но это уже в прошлом, и мы эти матчи забыли. Самое главное, что вышли в плей-офф и сейчас начинаем с чистого листа.

"Трактор" — лидер конференции и команда, укомплектованная во всех линиях, с хорошо выстроенной игрой и с высокими задачами. Восток — дело тонкое, а тут вообще первое место… Мы понимаем, что играем против лидера. "Трактор" по сезону был очень ровной и сильной командой и закономерно стал первым», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

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Серия между «Трактором» и «Адмиралом» стартует в Челябинске 27 марта.