Комтуа: Надо постараться захватить инициативу в серии со СКА

Максим Комтуа Фото: globallookpress.com
«Нам нужно концентрироваться на себе и постараться захватить инициативу в серии, тем более, что мы начнем ее дома. Нам надо извлечь из этого выгоду и хорошо начать серию.
СКА — опасная команда, она играет в североамериканском стиле, плюс там есть талантливые игроки. Нам надо быть очень аккуратными в обороне и постараться сделать максимум в нападении», — цитирует Комтуа «Спорт-Экспресс».
Серия между «Динамо» и СКА стартует 27 марта в Москве. Начало матча — в 19.30 по местному времени.