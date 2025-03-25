Комтуа: Надо постараться захватить инициативу в серии со СКА

Нападающий московскоговысказался о предстоящей серии противв первом раунде плей-офф КХЛ.

«Нам нужно концентрироваться на себе и постараться захватить инициативу в серии, тем более, что мы начнем ее дома. Нам надо извлечь из этого выгоду и хорошо начать серию.

СКА — опасная команда, она играет в североамериканском стиле, плюс там есть талантливые игроки. Нам надо быть очень аккуратными в обороне и постараться сделать максимум в нападении», — цитирует Комтуа «Спорт-Экспресс».

Прогнозы и ставки на КХЛ

Серия между «Динамо» и СКА стартует 27 марта в Москве. Начало матча — в 19.30 по местному времени.