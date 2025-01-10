«Динамо» Минск — «Сибирь»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ минскоев овертайме обыгралосо счетом 3:2.

В составе победителей шайбы смогли забросить Егор Бориков, Кристофер Тирни и Виталий Пинчук. За гостей же забили Тревор Мерфи и Брендэн Лайпсик.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Минск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) Голы: Мерфи — 9 (Лайпсик, Бек), 15:55 — 0:1. Бориков — 8 (Стась, Хэмилтон), 26:24 — 1:1. Лайпсик — 7 (Бек, Мерфи), 32:47 — 1:2. Тирни — 5 (Мороз), 35:28 — 2:2. Пинчук — 16 (Уэлле, Шипачев), 60:54 — 3:2Вратари: Демченко (Вельмакин, 40:00) — КрасоткинШтраф: 2 — 0Броски: 33 (7+14+11+1) — 18 (4+6+8+0)

«Динамо» с 55 очками поднялось на четвертое место в таблице Западной конференции. «Сибирь» с 40 баллами — восьмая в Восточной конференции.