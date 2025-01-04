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    Ларионов: Первый раз за три года работы хочу извиниться

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Динамо Минск
    Главному тренеру нижегородского «Торпедо» Игорю Ларионову впервые за время работы с клубом было стыдно за игру своих подопечных в матче против минского «Динамо» (0:3).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Первый раз за три года хочу за команду извиниться перед нашими болельщиками, которые ждут, особенно здесь, в "Нагорном", хорошей игры и побед. Но жизнь такова, что надо делать правильные выводы, искать возможности, как исправить ситуацию. Был серьёзный разговор ребят между собой, без тренеров, был разбор уже после этого с тренерами. Надеюсь, многие вещи, которые мы сказали, которые они сказали сами себе, должны до них дойти, потому что завтра будет новый день.

    Завтра выйдет или не выйдет солнце, но нужно суметь найти возможности в каждом игроке, в каждом человеке, который выходит на лёд, те амбиции, ту ответственность, ту гордость за логотип на груди, за город, за болельщиков… Мы им поможем в этом плане начинать делать те вещи, которые они умеют делать и делали не раз. Из трудной ситуации надо выбираться всем вместе.

    Надеюсь, сегодняшний разговор, который был в раздевалке, ребятам и нам, тренерам, даст какой-то толчок к тому, чтобы команда начала выползать из той ямы психологической, которая по непонятной причине случается.

    Все находятся в одинаковых условиях, у всех есть перерывы, выходные, но коллективно проигрывать так, как проиграли сегодня — конечно, это неприемлемо, скажу честно. И я об этом сказал ребятам», — цитирует Ларионова пресс-служба «Торпедо».

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    «Торпедо» с 42 очками после 40 игр идет на 8-й строчке в Западной конференции. Минское «Динамо» (51) — пятое.

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