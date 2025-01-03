Представитель Овечкина: «Вашингтон» стал главным открытием сезона в НХЛ

Глеб Чистяков, представитель нападающего «Вашингтон Кэпиталз», прокомментировал успехи команды в текущего сезоне НХЛ.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции после 38 сыгранных матчей.

«Вашингтон» признан специалистами в НХЛ главным открытием первой половины чемпионата. Никто не ожидал от них такого удачного выступления. По лиге они идут в тройке вместе с «Виннипегом» и «Миннесотой», а на Востоке являются лучшей командой.

Это действительно открытие, и это помогает Саше. Как капитан он играет громадную роль в этом, ведя за собой партнеров«, — приводит слова Чистякова "Спорт-Экспресс".

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Овечкин в текущем сезоне провел 22 матчах, в которых набрал 28 (18+10) очков.