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    НХЛ. «Вашингтон» проиграл «Далласу», «Эдмонтон» уступил «Флориде», «Ванкувер» победил «Колорадо»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 декабря

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    Сергей Бобровский
    За океаном состоялись три матча в рамках очередного игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Даллас» — «Вашингтон» — 3:1

    «Даллас» набрал 38 очков в 30 матчах и занимает 5-е место в Западной конференции.

    «Вашингтон» с 44 очками лидирует на «Востоке».

    НХЛ
    «Даллас» — «Вашингтон» — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Строум — 11 (Чикран, Рэддиш), 15:39 — 0:1. Хинтц — 12 (бол., Бенн, Джонстон), 33:28 — 1:1. Биксель — 2 (Робертсон, Бурк), 37:35 — 2:1. Хинтц — 13 (Робертсон), 54:58 — 3:1Вратари: Эттингер — ЛиндгренШтраф: 15 — 11Броски: 24 (9+7+8) — 26 (7+10+9)

    «Даллас» — «Вашингтон» — 3:1

    «Эдмонтон» — «Флорида» — 5:6

    В составе «Пантерз» вратарь Сергей Бобровский отразил 25 бросков из 30.

    «Флорида» с 40 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Эдмонтон» с 38 очками — на шестой строчке «Запада».

    НХЛ
    «Эдмонтон» — «Флорида» — 5:6 (1:2, 3:1, 1:3)
    Голы: Й. Боквист — 5 (мен.), 2:42 — 0:1. Хаймэн — 9 (Макдэвид, Бушар), 15:13 — 1:1. Ткачак — 11 (бол., Верхэге, Райнхарт), 19:32 — 1:2. Хаймэн — 10 (Макдэвид, Драйзайтль), 26:20 — 2:2. К. Браун — 6 (Перри), 27:03 — 3:2. Драйзайтль — 23 (бол., Макдэвид, Экхольм), 29:24 — 4:2. Форслинг — 5 (Лунделл, Экблад), 37:55 — 4:3. Миккола — 3 (Лунделл, Луостаринен), 46:53 — 4:4. Райнхарт — 20, 47:23 — 4:5. Капанен — 4 (Кулак), 48:02 — 5:5. Верхэге — 9 (Беннетт, Миккола), 53:05 — 5:6Вратари: С. Скиннер (58:31) — БобровскийШтраф: 13 — 11Броски: 30 (10+10+10) — 28 (9+9+10)

    «Эдмонтон» — «Флорида» — 5:6

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Ванкувер» — «Колорадо» — 3:1

    Автором единственного гола «Эвеланш» стал Валерий Ничушкин.

    «Ванкувер» набрал 37 очков в 30 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции, «Колорадо» идет 8-м с 36 очками за 33 игры.

    НХЛ
    «Ванкувер» — «Колорадо» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Шервуд — 9 (Хейнен, Сутер), 16:14 — 1:0. Шервуд — 10 (мен.), 36:04 — 2:0. Шервуд — 11 (п.в., Хьюз), 57:25 — 3:0. Ничушкин — 8 (Рантанен, Макар), 59:14 — 3:1Вратари: Демко — Блэквуд (57:13 — 57:25, 57:32)Штраф: 8 — 4Броски: 25 (10+10+5) — 31 (6+13+12)
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