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    Нападающий «Нефтехимика» Хоружев стал лучшим новичком месяца в КХЛ

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    Стали известны лучшие хоккеисты ноября в КХЛ.

    Никита Хоружев — нападающий «Нефтехимика»
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    Никита Хоружев — нападающий «Нефтехимика»

    Иван Просветов из ЦСКА стал лучшим голкипером месяца в лиге. Вратарь провел 7 матчей и одержал 5 побед, отразив за этот период 95.35% бросков при коэффициенте надежности 1.32.

    Лучшим защитником месяца признан игрок «Трактора» Сергей Телегин. Хоккеист провел 10 матчей в ноябре, забросил шайбу и сделал 5 голевых передач.

    Марат Хайруллин из СКА стал лучшим нападающим месяца. В 9-и матчах форвард забросил 7 шайб и сделал столько же голевых передач при показателе полезности «+7».

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    • Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев признан лучшим новичком месяца. Форвард забросил 3 шайбы и сделал голевую передачу за 11 встреч в ноябре.

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