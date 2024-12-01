Нападающий «Нефтехимика» Хоружев стал лучшим новичком месяца в КХЛ

Стали известны лучшие хоккеисты ноября в КХЛ.

Иван Просветов из ЦСКА стал лучшим голкипером месяца в лиге. Вратарь провел 7 матчей и одержал 5 побед, отразив за этот период 95.35% бросков при коэффициенте надежности 1.32.

Лучшим защитником месяца признан игрок «Трактора» Сергей Телегин. Хоккеист провел 10 матчей в ноябре, забросил шайбу и сделал 5 голевых передач.

Марат Хайруллин из СКА стал лучшим нападающим месяца. В 9-и матчах форвард забросил 7 шайб и сделал столько же голевых передач при показателе полезности «+7».

Нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев признан лучшим новичком месяца. Форвард забросил 3 шайбы и сделал голевую передачу за 11 встреч в ноябре.