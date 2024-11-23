НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Виннипегу», «Баффало» победил «Анахайм»

дома уступилв матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Джетс» одержали вторую победу кряду.

Победную шайбу в этой игре забросил российский нападающий Владислав Наместников.

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин сделал одну голевую передачу. У него теперь 20 (5+15) очков.

НХЛ «Питтсбург» — «Виннипег» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1) Голы: Нидеррайтер — 8, 1:22 — 0:1. Наместников — 6 (Элерс), 24:53 — 0:2. Виларди — 8 (бол., Коннор, Моррисси), 39:01 — 0:3. Бантинг — 4 (бол., Раст, Малкин), 45:49 — 1:3. Коннор — 13 (п.в., Перфетти, Шайфли), 58:49 — 1:4Вратари: Джерри (57:52 — 58:49) — ХеллибакШтраф: 11 — 11Броски: 18 (8+5+5) — 30 (12+13+5)

«Виннипег» с 34 очками лидирует в Западной конференции. «Питтсбург» занимает 14-е место в Восточной конференции — 18 очков.

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях одолел «Анахайм» со счетом 3:2.

На шайбы Дрю Хеллесона и Исака Лундстрема «Сэйбрз» ответили точными бросками Пейтона Кребса, Джейсона Закера и Иржи Кулиха. Гости уступали со счетом 0:2 до 39-й минуты.

«Баффало» с 21 очком занимает восьмое место в Восточной конференции, «Анахайм» с 19 очками — на 11-й строчке «Запада».