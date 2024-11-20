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    «Северсталь» с минимальным счетом обыграла «Адмирал»

    «Северсталь» — «Адмирал»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь Адмирал
    «Северсталь» на своем льду обыграла «Адмирал» в матче КХЛ — 2:1.

    Тимур Муханов
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    Тимур Муханов

    У победителей шайбы забрасывали Михаил Ильин и Тимур Муханов.

    Автором единственного гола у гостей стал Егор Петухов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
    Голы: Ильин — 2 (Пилипенко, Аймурзин), 9:14 — 1:0. Муханов — 3 (Калдис, Иванцов), 28:45 — 2:0. Петухов — 12, 59:38 — 2:1Вратари: Шостак — Коновалов (58:47 — 58:52, 59:23 — 59:38, 59:43)Броски: 40 (19+12+9) — 18 (4+4+10)Штраф: 2 — 6

    «Северсталь» прервала четырехматчевую серию поражений. После этого успеха клуб из Череповца идет шестым на «Западе» с 32 очками в 27 матчах. «Адмирал» также шестой на «Востоке» с 29 очками после 29 игр.

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