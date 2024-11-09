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    Смотреть онлайн матча «Сент-Луис» — «Вашингтон» 10.11.2024. Прямая трансляция в 03:00

    «Сент-Луис» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Сент-Луис Блюз
    «Сент-Луис», представитель Западной конференции, и «Вашингтон», представитель Востока, встретятся в рамках поединка регулярного чемпионата НХЛ.

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    «Блюз» попытаются реабилитироваться после домашнего поражения от «Юты» со счетом 2:4. Перед этим команда хорошо провела встречи с «Тампой» и «Торонто», одержав во всех двух победу.

    «Вашингтон» располагается в топ-4 и может улучшить свое положение, если выиграет. В последнее время «Кэпиталз» барахлят. В прошлом матче гости проиграли «пингвинам», а двумя играми ранее уступили «Каролине».

    Прогнозы и ставки

    Статистика очных противостояний не на стороне «Вашингтона». «Сент-Луис» выиграл 4 из 5.

    • Букмекеры не выявили однозначного фаворита встречи — 2.47 на «Сент-Луис» и 2.31 на «Вашингтон» в основное время. Котировки с буллитами и овертаймами составляют 1.95 и 1.85 соответственно.

    • Искусственный интеллект прогнозирует результативный исход со счетом 3:3.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Сент-Луис» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run. Составы, статистика, результаты, календари — все это также есть на сайте.

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