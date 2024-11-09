«Сент-Луис» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

«Блюз» попытаются реабилитироваться после домашнего поражения от «Юты» со счетом 2:4. Перед этим команда хорошо провела встречи с «Тампой» и «Торонто», одержав во всех двух победу.
«Вашингтон» располагается в топ-4 и может улучшить свое положение, если выиграет. В последнее время «Кэпиталз» барахлят. В прошлом матче гости проиграли «пингвинам», а двумя играми ранее уступили «Каролине».
Прогнозы и ставки
Статистика очных противостояний не на стороне «Вашингтона». «Сент-Луис» выиграл 4 из 5.
- Букмекеры не выявили однозначного фаворита встречи — 2.47 на «Сент-Луис» и 2.31 на «Вашингтон» в основное время. Котировки с буллитами и овертаймами составляют 1.95 и 1.85 соответственно.
- Искусственный интеллект прогнозирует результативный исход со счетом 3:3.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Сент-Луис» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run. Составы, статистика, результаты, календари — все это также есть на сайте.