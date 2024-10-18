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    «Сочи» с сухим счетом победил «Куньлунь»

    Куньлунь« — "Сочи": счет матча 0:4, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» уступил на своем льду «Сочи» — 0:4.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    Шайбы в этой встрече забросили Артур Тянулин, Денис Венгрыжановский, Дмитрий Тимашов и Джесси Грэм.

    Благодаря этому успеху, подопечные Сергея Зубова смогли прервать серию неудач из трех игр кряду. Сейчас «Сочи» идет с 13 очками на 11-й строчке в таблице Западной конференции.

    «Куньлунь» (13) располагается строчкой выше.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь РС» (Пекин) — «Сочи» (Сочи) — 0:4 (0:4, 0:0, 0:0)
    Голы: Тянулин — 5 (Рассказов), 6:45 — 0:1. Венгрыжановский — 5 (Грэм, Рассказов), 7:47 — 0:2. Тимашов — 1 (И. Федотов), 8:31 — 0:3. Грэм — 5 (Рассказов, Никонов), 13:45 — 0:4Вратари: Смит — ИвановБроски: 24 (5+9+10) — 30 (16+8+6)Штраф: 10 — 10

    Следующую игру «Сочи» проведет в гостях против ЦСКА 20 октября, а «Куньлунь» на следующий день примет «Металлург».

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