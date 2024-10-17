Квартальнов: К сожалению, не смогли переломить ход матча

Главный тренер минскогопрокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(0:2).

«Тяжёлый матч. Очень мало было энергии. Уступали в движении. Такие игры бывают, когда матчи идут через день. Надо терпеть и не допускать таких ошибок, когда пропустили в меньшинстве. Это и определило исход. К сожалению, не смогли переломить ход матча. В прошлой игре смогли это сделать, но теперь нет. Я предполагал, что игра будет такой. Мы должны иметь терпение и забирать очки. У нас есть опытные ребята, они должны были решать.

Ноль голов — есть, конечно, претензии к нападающим. Много было потерь, не понравился первый период. Мне не хочется думать, что был какой-то недонастрой. Мы должны уметь играть такие матчи. Травмированные игроки? Горбунова мы увидим быстрее, чем Стася», — приводит слова Квартальнова сайт КХЛ.

После этого матча минское «Динамо» занимает 7-е место в таблице Запада с 17-ю очками в активе. В следующем поединке «зубры» сыграют против «Нефтехимика» 19-го октября.