Кузнецов: Думаю, Панарин кайфует без всего этого хлама в интернете

Нападающий СКАпризнался, что старается не обращать внимание на критику со стороны болельщиков и экспертов.

«Ох, от этого я вообще держусь в стороне. Недавно чуть-чуть посмотрел какие-то видео — тяжело в это погружаться.

Надо стараться немного абстрагироваться от интернета. Думаю взять себе другой телефон, чтобы быть от всего этого подальше.

Буду как Артемий Панарин с кнопочной Nokiа? Да, надо брать пример с лучших. Тема — красавец. Думаю, он кайфует без всего этого хлама в интернете.

Если бы не видеозвонки с детьми и родителями, наверное, у меня был бы такой же телефон», — приводит слова Кузнецова «Охтинский пресс-центр».

Кузнецов провел в текущем сезоне КХЛ 12 матчей и набрал 9 (4+5) очков.