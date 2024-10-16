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    Кузнецов: Думаю, Панарин кайфует без всего этого хлама в интернете

    Хоккей Прогнозы на КХЛ СКА КХЛ Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ
    Нападающий СКА Евгений Кузнецов признался, что старается не обращать внимание на критику со стороны болельщиков и экспертов.

    Евгений Кузнецов
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    Евгений Кузнецов

    «Ох, от этого я вообще держусь в стороне. Недавно чуть-чуть посмотрел какие-то видео — тяжело в это погружаться.

    Надо стараться немного абстрагироваться от интернета. Думаю взять себе другой телефон, чтобы быть от всего этого подальше.

    Буду как Артемий Панарин с кнопочной Nokiа? Да, надо брать пример с лучших. Тема — красавец. Думаю, он кайфует без всего этого хлама в интернете.

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    • Если бы не видеозвонки с детьми и родителями, наверное, у меня был бы такой же телефон», — приводит слова Кузнецова «Охтинский пресс-центр».

    Кузнецов провел в текущем сезоне КХЛ 12 матчей и набрал 9 (4+5) очков.

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