Ротенберг: Нам нужно было идти ва-банк, требовались атакующие качества

Главный тренерподелился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(5:2).

«Соперник здорово действует в обороне. Нам было нужно "ленинградское" начало, без раскачки показать нашу игру. Все 60 минут сыграли здорово, за что благодарен команде и болельщикам. Командная победа. Бардаков получил плохое удаление, но отмазался за него потом. Тем не менее, удаления нужно убирать, если это не фол последней надежды.

С Ярославлем и Минском мы провели 30 минут в меньшинстве. Это много. У Ивана Выдренкова хорошие атакующие качестве, он здорово играет с шайбой. Нам нужно было идти ва-банк, требовались атакующие качества. Это сработало», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

После этого матча СКА занимает 3-е место в таблице Запада с 19-ю очками в активе. В следующей встрече подопечные Романа Ротенберга сыграют против «Нефтехимика» 15-го октября.