21:45Испания — ДанияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альваро МоратаИспания — Дания. Онлайн
  • 21:03
    • Ямаль выйдет в стартовом составе сборной Испании на матч Лиги наций против Дании
  • 20:56
    • Хорватия одержала волевую победу над Шотландией в матче Лиги наций
  • 17:04
    • Джокович переиграл Фритца и вышел в финал турнира в Шанхае
  • 19:32
    • Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ
  • 16:56
    • «Металлург» одержал победу над «Авангардом» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Ротенберг: Нам нужно было идти ва-банк, требовались атакующие качества

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Автомобилист
    Главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (5:2).

    Роман Ротенберг — главный тренер СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Ротенберг — главный тренер СКА

    «Соперник здорово действует в обороне. Нам было нужно "ленинградское" начало, без раскачки показать нашу игру. Все 60 минут сыграли здорово, за что благодарен команде и болельщикам. Командная победа. Бардаков получил плохое удаление, но отмазался за него потом. Тем не менее, удаления нужно убирать, если это не фол последней надежды.

    С Ярославлем и Минском мы провели 30 минут в меньшинстве. Это много. У Ивана Выдренкова хорошие атакующие качестве, он здорово играет с шайбой. Нам нужно было идти ва-банк, требовались атакующие качества. Это сработало», — цитирует Ротенберга пресс-служба КХЛ.

  • «Трактор» — новый лидер Востока, серия побед «Магнитки», неудачи «Барыса» и «Адмирала»
  • КХЛ: обзор пятой игровой недели
  • 07/10/2024

    • После этого матча СКА занимает 3-е место в таблице Запада с 19-ю очками в активе. В следующей встрече подопечные Романа Ротенберга сыграют против «Нефтехимика» 15-го октября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бивол или Бетербиев — кто станет абсолютным чемпионом?
  • Бивол — Бетербиев. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Испания остановит Данию?!
  • Испания — Дания. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Португалия продолжит свою победную серию в Лиге наций?
  • Польша — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.39
  • Экспресс дня 12 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Бивол — Бетербиев
  • Бои
  • Завтра в 00:05
    •  2.00
  • Прогноз на матч Испания — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Беларусь — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.15
  • Прогноз на матч Сербия — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Вашингтон — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Финляндия — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ванкувер — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие