СКА — «Динамо» Минск: счет матча 2:4, обзор голов

«Динамо» Минск Фото: globallookpress.com
У победителей дубль оформил Илья Усов, по одной шайбе забросили Николя Мелош и Вадим Шипачев.
В составе СКА отличились Евгений Кузнецов и Александр Никишин.
Чемпионат КХЛ
СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
Голы: Мелош — 2 (Волков, Хэмилтон), 10:07 — 0:1. Усов — 3 (Кузнецов), 29:20 — 0:2. Шипачев — 1 (бол., Волков), 36:10 — 0:3. Кузнецов — 2 (Никишин, Деанджело), 44:15 — 1:3. Усов — 4 (Пинчук, Бориков), 49:01 — 1:4. Никишин — 3 (бол., Деанджело, Григоренко), 53:48 — 2:4Вратари: Плешков (Заврагин, 40:00, 51:30 — 53:48, 54:06 — 58:23, 59:23) — ТихомировШтраф: 16 — 12Броски: 23 (10+1+12) — 39 (15+20+4)
СКА с 17 очками занимает пятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» занимает седьмую позицию с 15 баллами.