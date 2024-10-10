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    СКА уступил минскому «Динамо» в КХЛ

    СКА — «Динамо» Минск: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Динамо Минск
    В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде переиграло СКА со счетом 4:2.

    «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск

    У победителей дубль оформил Илья Усов, по одной шайбе забросили Николя Мелош и Вадим Шипачев.

    В составе СКА отличились Евгений Кузнецов и Александр Никишин.

    Чемпионат КХЛ
    СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Минск) — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
    Голы: Мелош — 2 (Волков, Хэмилтон), 10:07 — 0:1. Усов — 3 (Кузнецов), 29:20 — 0:2. Шипачев — 1 (бол., Волков), 36:10 — 0:3. Кузнецов — 2 (Никишин, Деанджело), 44:15 — 1:3. Усов — 4 (Пинчук, Бориков), 49:01 — 1:4. Никишин — 3 (бол., Деанджело, Григоренко), 53:48 — 2:4Вратари: Плешков (Заврагин, 40:00, 51:30 — 53:48, 54:06 — 58:23, 59:23) — ТихомировШтраф: 16 — 12Броски: 23 (10+1+12) — 39 (15+20+4)

    СКА с 17 очками занимает пятую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» занимает седьмую позицию с 15 баллами.

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