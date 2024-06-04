Шестеркин может стать самым высокооплачиваемым голкипером в НХЛ

Голкиперможет подписать новый контракт с повышением зарплаты. Об этом сообщает New York Post.

Стало известно, что руководство «Рейнджерс» скоро начнет переговоры с представителями Шестеркина о продлении действующего контракта, который закончится после окончания сезона 2024/2025.

Отмечается, что агент голкипера может претендовать на контракт с зарплатой 12 млн. долларов за сезон. Таким образом Шестеркин может стать самым дорогим голкипером в лиге.

В сезоне 2023/2024 российский голкипер провел 71 матч за «Нью-Йорк Рейнджерс», отразил 91.60% бросков при коэффициенте надежности 2.51.