Макдэвид повторил достижение Гретцки в НХЛ 43-летней давности

27 апреляобыгралв третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу «нефтяников».

Капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид во встрече отдал две результативные передачи. Таким образом, за три встречи серии плей-офф НХЛ канадский форвард отдал восемь голевых передач.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Макдэвид повторил достижение Уэйна Гретцки сезона-1980/1981. Гретцки принадлежит рекорд по данному показателю — в сезоне-1986/1987 Уэйн за три матча Кубка Стэнли отдал девять ассистов.

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Макдэвид и Гретцки — единственные игроки в истории НХЛ, кто отдал восемь и более передач в трёх играх плей-офф.