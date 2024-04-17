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    НХЛ. «Вашингтон» нанес поражение «Филадельфии», «Вегас» одолел «Чикаго», «Коламбус» — «Каролину»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 17 апреля

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    За океаном состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

    «Бостон» — «Оттава» — 1:3

    Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб забросил шайбу в концовке встречи в пустые ворота, когда его команда играла в меньшинстве.

    «Бостон» с 109 очками идет на 4-й строчке в Восточной конференции. «Оттава» занимает 14-е место — 78 очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Бостон» — «Оттава» — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
    Голы: Смейкал — 1 (Браннстрем), 30:03 — 0:1. Чикран — 14 (Батерсон, Ткачак), 30:54 — 0:2. Заха — 21 (бол., Шаттенкирк, Пастрняк), 52:44 — 1:2. Зуб — 5 (мен., п.в.), 58:12 — 1:3Вратари: Ульмарк (57:59 — 58:12, 58:37) — ФорсбергШтраф: 6 — 6Броски: 35 (3+9+23) — 20 (11+7+2)

    «Бостон» — «Оттава» — 1:3

    «Коламбус» — «Каролина» — 6:3

    У победителей голевыми передачами отметились российские хоккеисты Кирилл Марченко и Иван Проворов.

    «Каролина» с 111 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 66 очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Каролина» — 6:3 (3:2, 1:1, 2:0)
    Голы: Дел Бел Беллуз — 1 (Пюхтия, Веренски), 3:37 — 1:0. Веренски — 10 (Силлинджер, Марченко), 5:24 — 2:0. Котканиеми — 12 (Комтуа, Ноесен), 7:10 — 2:1. Терявяйнен — 24 (Котканиеми, Бернс), 18:16 — 2:2. Малатеста — 2 (Оливье, Керали), 19:01 — 3:2. Терявяйнен — 25 (бол., Бернс, Ноесен), 30:16 — 3:3. Годро — 12 (Дэнфорт, Веренски), 32:18 — 4:3. Нюландер — 11 (Гудбрэнсон, Проворов), 40:47 — 5:3. Веренски — 11 (Оливье, Гудбрэнсон), 59:21 — 6:3Вратари: Гривз — МартинШтраф: 10 — 4Броски: 25 (13+8+4) — 41 (16+10+15)

    «Коламбус» — «Каролина» — 6:3

    «Монреаль» — «Детройт» — 4:5 Б

    Автором победного буллита стал нападающий Патрик Кейн.

    «Детройт» набрал 91 очко и занял 9-е место в Восточной конференции, уступив «Вашингтону» по дополнительным показателям (количество побед в основное время). «Монреаль» финишировал на 15-й строчке — 76 очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Детройт» — 4:5 Б (1:1, 2:1, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Ньюхук — 15 (Галлахер, Мэйлу), 11:32 — 1:0. Зайдер — 9 (Ларкин, Раймонд), 18:29 — 1:1. Галлахер — 16 (Армиа, Штрабл), 26:17 — 2:1. Кофилд — 28 (Слафковски, Сузуки), 30:09 — 3:1. Велено — 12 (Гостисбеер, Спронг), 30:45 — 3:2. Спронг — 18, 43:31 — 3:3. Слафковски — 20 (Хатсон, Савар), 52:46 — 4:3. Перрон — 17 (Гостисбеер), 59:55 — 4:4. Победный буллит: КейнВратари: Примо — Раймер (58:12 — 59:23, 59:30 — 59:55)Штраф: 0 — 6Броски: 33 (8+17+5+3) — 40 (12+7+19+2)

    «Монреаль» — «Детройт» — 4:5 Б

    «Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:2

    Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу.

    «Вашингтон» набрал 91 очко и финишировал на 8-м месте в Восточной конференции, попав в плей-офф. «Филадельфия» идет на 11-й строчке — 87 очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
    Голы: Овечкин — 31 (Макилрат, Оши), 18:08 — 0:1. Джонсон — 5 (Замула, Кутюрье), 32:29 — 1:1. Оши — 12 (п.в., Дауд), 57:00 — 1:2Вратари: Эрссон (56:50 — 57:00, 57:09 — 57:28, 57:37) — ЛиндгренШтраф: 0 — 2Броски: 28 (7+8+13) — 18 (7+5+6)

    «Филадельфия» — «Вашингтон» — 1:2

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    «Флорида» — «Торонто» — 5:2

    Российский нападающий «Пантерз» Владимир Тарасенко отметился голевой передачей.

    «Флорида» одержала четвертую победу подряд и завершили регулярку на 3-й строчке в Восточной конференции. «Торонто» занял 5-ю строчку — 102 очка.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Торонто» — 5:2 (0:2, 4:0, 1:0)
    Голы: Марнер — 27 (бол., Райлли, Нюландер), 3:25 — 0:1. Грегор — 6, 11:18 — 0:2. Верхэге — 35 (Беннетт, Ткачак), 20:28 — 1:2. Беннетт — 20 (Форслинг, Ткачак), 30:32 — 2:2. Райнхарт — 56 (Барков), 30:42 — 3:2. Монтур — 8 (Барков, Тарасенко), 33:42 — 4:2. Райнхарт — 57 (п.в., Луостаринен), 57:40 — 5:2Вратари: Столарз — Уолл (56:45 — 57:40, 57:51)Штраф: 14 — 16Броски: 42 (6+29+7) — 26 (14+4+8)

    «Флорида» — «Торонто» — 5:2

    «Виннипег» — «Сиэтл» — 4:3

    «Виннипег» с 108 очками занимает 2-е место в Западной конференции, но у «Ванкувера» еще игра в запасе. «Сиэтл» идет на 12-й строчке — 79 очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Сиэтл» — 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)
    Голы: Коннор — 33 (Шайфли, Моррисси), 10:33 — 1:0. Татар — 9 (Белльмар), 18:38 — 1:1. Коннор — 34 (Моррисси, Шайфли), 19:54 — 2:1. Элерс — 25 (Тоффоли, Пионк), 22:30 — 3:1. Гурд — 9 (Эванс, Танев), 25:11 — 3:2. Картье — 10 (Гурд), 38:13 — 3:3. Тоффоли — 33 (бол., Элерс, Пионк), 51:40 — 4:3Вратари: Хеллибак — Грубауэр (58:31 — 58:35, 59:04 — 59:07, 59:21)Штраф: 2 — 8Броски: 24 (6+11+7) — 23 (8+9+6)

    «Виннипег» — «Сиэтл» — 4:3

    «Вегас» — «Чикаго» — 3:1

    Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился голевой передачей.

    «Вегас» набрал 98 очков и завершил регулярку на 7-м месте в Западной конференции. «Чикаго» финишировал на 15-й строчке — 51 очко.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Чикаго» — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
    Голы: Макнэбб — 4 (Гертл, Дорофеев), 36:25 — 1:0. Амадио — 14, 47:13 — 2:0. Дикинсон — 22 (Бедард, Курашев), 56:02 — 2:1. Руа — 13 (п.в., Хауден, Айкел), 58:24 — 3:1Вратари: Томпсон — Мразек (58:00 — 58:24)Штраф: 2 — 2Броски: 36 (11+10+15) — 24 (8+5+11)

    «Ванкувер» — «Калгари» — 4:1

    Российский нападающий «Кэнакс» Илья Михеев отметился голевой передачей.

    «Ванкувер» набрал 109 очков и финишировал на 2-й строчке в Западной конференции. «Калгари» занял 11-е место — 79 очков.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ванкувер» — «Калгари» — 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
    Голы: Майерс — 5 (мен., Блюгерс, Линдхольм), 12:00 — 1:0. Хегландер — 24 (Петтерссон, Михеев), 13:28 — 2:0. Джошуа — 18 (Гарлэнд, Майерс), 21:58 — 3:0. Пачал — 2 (Кадри, Соловьев), 50:56 — 3:1. Миллер — 37 (Сутер), 55:02 — 4:1Вратари: Демко — МаркстремШтраф: 20 — 20Броски: 31 (12+10+9) — 40 (9+15+16)

    «Ванкувер» — «Калгари» — 4:1
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