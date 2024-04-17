Гомоляко: В «Магнитке» не будет пяти легионеров в следующем сезоне

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга»высказался о лимите на легионеров в

Правление Федерации хоккея России (ФХР) решило увеличить лимит на легионеров до пяти человек со следующего сезона КХЛ.

«Мы работаем над поиском легионеров. Пять иностранцев, наверное, у нас не будет. У нас есть свои воспитанники.

С командой катается Андрей Козлов, есть другие молодые ребята. Будем больше привлекать своих игроков», — приводит слова Гомоляко «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Металлург» сыграет против «Локомотива» в финальной серии Кубка Гагарина. Первый матч пройдет 18 апреля в Магнитогорске. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.