Быков: В «Авангарде» рассчитывают на психологический шок для команды

Экс-наставник сборной Россиивысказался об увольнениис поста наставника

«Трудно комментировать решение руководства омского клуба , так как не владею полной информацией. Видимо, рассчитывают на психологический шок для команды», — приводит слова Быкова «Спорт-Экспресс».

Омский клуб прекратил сотрудничество с Кравцом после поражения от «Локомотива» (0:7) во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ. «Авангард» уступает в серии 0-2.

Кравец возглавлял «Авангард» с ноября 2022 года. До этого он работал в системе СКА и возглавлял «Витязь» и «Амур».