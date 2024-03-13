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    Два российских вратаря попали в топ-5 претендентов на «Везина Трофи» по версии The Score

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    Стал известен список из 5-и претендентов на «Везина Трофи» по итогам нынешнего сезона в НХЛ по версии The Score.

    Сергей Бобровский
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    Сергей Бобровский

    Пятое место в этом списке занял российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который провел 43 матча в нынешнем сезоне и отразил 91.4% бросков.

    Вратарь «Бостона» Джереми Свейман занял 4-е место. В 36-и встречах нынешнего сезона голкипер отразил 92% бросков.

    На 3-й позиции расположился российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, который в 46-и матчах одержал 32 победы и отразил 91.8% бросков.

    Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко стал 2-м в этом списке. В 49-и встречах нынешнего сезона голкипер одержал 34 победы и отразил 91.7% бросков.

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