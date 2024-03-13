Два российских вратаря попали в топ-5 претендентов на «Везина Трофи» по версии The Score

Пятое место в этом списке занял российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, который провел 43 матча в нынешнем сезоне и отразил 91.4% бросков.
Вратарь «Бостона» Джереми Свейман занял 4-е место. В 36-и встречах нынешнего сезона голкипер отразил 92% бросков.
На 3-й позиции расположился российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, который в 46-и матчах одержал 32 победы и отразил 91.8% бросков.
Вратарь «Ванкувера» Тэтчер Демко стал 2-м в этом списке. В 49-и встречах нынешнего сезона голкипер одержал 34 победы и отразил 91.7% бросков.
На 1-й позиции в списке претендентов на «Везина Трофи» расположился вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк. Голкипер одержал 30 побед в 47 матчах с процентом отражённых бросков 92.2%.