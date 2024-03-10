ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп и Пеп ГвардиолаБитва титанов. Как Гвардиола и Клопп изменили АПЛ и сделали друг друга лучше
  • 15:26
    • «Локомотив» и «Сочи» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
  • 11:20
    • Тарасенко признан третьей звездой дня в НХЛ
  • 10:33
    • Медведев вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе
  • 09:26
    • О’Мэлли победил Веру и сохранил пояс в легчайшем весе UFC
    Все новости спорта

    Бриндамор о дебюте Кузнецова: Надеюсь, он сможет продолжать в том же духе

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Каролина Харрикейнз Нью-Джерси Дэвилз
    Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор высказался об игре российского полузащитника команды Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:2).

    Евгений Кузнецов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Евгений Кузнецов

    «Он создал несколько отличных моментов в игре. Пару раз ребята мазали после его пасов из-за ворот, и один раз он сам не смог реализовать подобную передачу. Для парня, который долгое время не играл, он определённо внёс достаточный вклад в игру.

    Талантливые игроки просто знают, как нужно играть. Так что вы можете вставить его в любую систему игры, о которой он ничего не знает, но он просто знает, как нужно правильно действовать на площадке. Надеюсь, он сможет продолжать в том же духе», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

  • НХЛ. «Вашингтон» взял верх над «Чикаго», «Тампа-Бэй» разгромила «Филадельфию», «Ванкувер» — «Виннипег»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 10 марта
  • Сегодня

    • Кузнецов провел на площадке 13 минут и заработал для команды большинство. Этот матч стал дебютным для нападающего в «Каролине». Напомним, что руководство «Вашингтона» 8-го марта обменяло Кузнецова в стан «ураганов».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» спокойно обыграет уставший «Ливерпуль»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.33
    •
  • «Локомотив» не оставит шансов аутсайдеру?
  • «Локомотив» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Сможет ли «Спартак» одержать первую победу после зимней паузы?
  • «Спартак» — «Факел». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 10 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Локомотив — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Спартак — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Фиорентина — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.24
  • Прогноз на матч Ювентус — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.10
  • Прогноз на матч Челси — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Альмерия — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие