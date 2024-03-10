Бриндамор о дебюте Кузнецова: Надеюсь, он сможет продолжать в том же духе

Главный тренервысказался об игре российского полузащитника командыв матче регулярного чемпионата НХЛ с(4:2).

«Он создал несколько отличных моментов в игре. Пару раз ребята мазали после его пасов из-за ворот, и один раз он сам не смог реализовать подобную передачу. Для парня, который долгое время не играл, он определённо внёс достаточный вклад в игру.

Талантливые игроки просто знают, как нужно играть. Так что вы можете вставить его в любую систему игры, о которой он ничего не знает, но он просто знает, как нужно правильно действовать на площадке. Надеюсь, он сможет продолжать в том же духе», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Кузнецов провел на площадке 13 минут и заработал для команды большинство. Этот матч стал дебютным для нападающего в «Каролине». Напомним, что руководство «Вашингтона» 8-го марта обменяло Кузнецова в стан «ураганов».