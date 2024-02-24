НХЛ. Капризов помог «Миннесоте» одолеть «Эдмонтон», «Виннипег» взял верх над «Чикаго»

дома уступилв матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2.

Российский вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов отразил 36 из 38 бросков.

«Баффало» занимает 13-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 56 очками в 57 матчах. «Коламбус» идет на последней, 16-й строчке с 46 очками в 56 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Баффало» — 1:2 Голы: Воронков — 15 (бол., Марченко, Проворов), 12:05 — 1:0. Гиргенсонс — 6 (Окпосо, Клэйг), 16:16 — 1:1. Клифтон — 1 (Брайсон, Бенсон), 43:05 — 1:2Вратари: Тарасов (56:30) — Луукконен (38:30 — 38:36)Штраф: 10 — 6Броски: 26 (11+8+7) — 37 (16+13+8)

«Коламбус» — «Баффало» — 1:2

«Виннипег» на выезде победил «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Кайл Коннор.

«Виннипег» (75 очков) поднялся на третье место в Западной конференции НХЛ. «Чикаго» (34) замыкает таблицу «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Виннипег» — 2:3 ОТ Голы: Элерс — 17 (Демело, Моррисси), 14:47 — 0:1. Элерс — 18 (Моррисси), 21:49 — 0:2. Блэкуэлл — 5 (Джонс), 35:58 — 1:2. Т. Джонсон — 12 (Фолиньо, Дикинсон), 59:17 — 2:2. Коннор — 21 (Моррисси), 60:25 — 2:3Вратари: Мразек — ХеллибакШтраф: 6 — 6Броски: 35 (11+10+14+0) — 31 (8+15+7+1)

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«Миннесота» на выезде обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов сделал одну результативную передачу.

«Миннесота» поднялась на десятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 60 очками в 57 матчах. «Эдмонтон» идет на шестой строчке с 68 очками в 54 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Миннесота» — 2:4 Голы: Болди — 21 (Миддлтон, Эрикссон Эк), 19:37 — 0:1. Драйзайтль — 27 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 30:27 — 1:1. Бродин — 5 (Чисхолм, Капризов), 49:31 — 1:2. Болди — 22 (Хартман, Юханссон), 52:18 — 1:3. Хаймэн — 36 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 54:51 — 2:3. Зуккарелло — 11 (п.в.), 58:33 — 2:4Вратари: Пикар (57:55 — 58:33) — ГуставссонШтраф: 8 — 4Броски: 43 (6+13+24) — 19 (7+6+6)