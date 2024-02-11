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    «Авангард» забросил 7 шайб в матче с «Сибирью»

    «Авангард» — «Сибирь»: счет матча 7:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Сибирь
    «Авангард» разгромил «Сибирь» (7:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    В составе омской команды дублем отметился Владимир Ткачев, а по голу записали на свой счет Иван Николишин, Валентин Пьянов, Райан Спунер, Николай Прохоркин и Илья Рейнгардт.

    У «Сибири» шайбы забросили Михаил Назаров и Артем Михеев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Авангард» — «Сибирь» 7:2 (1:1, 5:1, 1:0).
    Голы: Назаров — 2 (Ахияров), 2:13 — 0:1. Ткачев — 18 (бол., Шарипзянов, Буше), 15:37 — 1:1. Михеев — 12 (мен., Андреофф), 20:13 — 1:2. Ткачев — 19 (бол., Шарипзянов), 21:53 — 2:2. Николишин — 8 (Рейнгардт, Шарипзянов), 26:44 — 3:2. Пьянов — 11 (бол., Ткачев, Буше), 29:10 — 4:2. Спунер — 22 (бол., Пьянов, Ткачев), 30:06 — 5:2. Прохоркин — 15 (Чмыхов, Киселевич), 37:48 — 6:2. Рейнгардт — 2 (Абросимов, Чмыхов), 51:37 — 7:2Вратари: Проскуряков — Красоткин (Худобин, 30:06)Броски: 31 (9+13+9) — 27 (8+7+12)Штраф: 2 — 22

    После этого матча «Авангард» занимает 2-е место в таблице Востока с 86-ю очками в активе. «Сибирь» — на 10-й позиции (60 баллов).

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