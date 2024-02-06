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    «Авангард» и СКА забросили 14 шайб на двоих

    «Авангард» — СКА: счет матча 9:5, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард СКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома обыграл СКА со счетом 9:5.

    «Авангард»
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    «Авангард»

    За победителей отличились Рид Буше, который оформил хет-трик, Иван Игумнов (дубль), Игорь Мартынов, Томаш Юрчо, Иван Николишин и Марк Верба. В составе гостей шайбы забросили Арсений Грицюк, Марат Хайруллин, Василий Глотов, Павел Дедунов и Степан Фальковский.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — СКА (Санкт-Петербург) — 9:5 (2:1, 1:2, 6:2)
    Голы: Грицюк — 20 (бол., Никишин, Хайруллин), 2:13 — 0:1. Игумнов — 7 (Телегин, Николишин), 10:31 — 1:1. Мартынов — 9 (Шарипзянов, Пьянов), 17:41 — 2:1. Юрчо — 5, 20:59 — 3:1. Хайруллин — 15 (Глотов, Никишин), 36:52 — 3:2. Глотов — 20 (Хайруллин), 38:56 — 3:3. Буше — 40 (Ткачев, Чмыхов), 43:44 — 4:3. Буше — 41 (бол., Шарипзянов, Пьянов), 50:11 — 5:3. Игумнов — 8 (Чмыхов, Ткачев), 51:14 — 6:3. Николишин — 7 (мен., п.в.), 53:09 — 7:3. Дедунов — 3 (Грицюк, Рендулич), 54:45 — 7:4. Фальковский — 4, 57:10 — 7:5. Буше — 42 (бол., Шарипзянов, Ткачев), 59:11 — 8:5. Верба — 1 (п.в.), 59:47 —9:5Вратари: Мишуров — Серебряков (Мойсевич, 20:59, Серебряков, 50:11, 52:43 — 53:09, 53:21 — 54:45, 58:08 — 58:55, 59:45 — 59:47)Штраф: 12 — 12Броски: 29 (10+9+10) — 37 (10+12+15)

    После этого матча «Авангард» делит 1-2-е места в таблице Восточной конференции (84 очка), СКА сохранил лидерство на Западе (83 балла).

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