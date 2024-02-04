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    Козлов: То, что вернулись в игру в третьем периоде, показывает, что у нас есть характер

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Салават Юлаев
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о матче против СКА (3:4).

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «Робко начали. По движению, по всему было видно, что ребятам тяжеловато с эмоциями. Сегодня нам аукнулось то, что вернулись с Дальнего Востока. В эмоциональном и физическом плане ребятам было непросто. Горжусь, что проявили характер. Играли против хорошей, быстрой, мастеровитой команды. То, что вернулись в игру в третьем периоде, что были ещё возможности для взятия ворот, показывает, что у нас есть характер.

    В третьем периоде вытаскивали на эмоциях, на желании. Попросили ребят находить эмоции, ресурсы, играть правильно. В первую очередь просили играть правильно. Не авантюрно, а чётко действовать в обороне. Когда в атаке, там должны действовать понаглее, поувереннее.

    Во втором периоде не перегорели — это часть игры. По тому, как мы играли "пять на пять", мы не заслуживали счёт 0:3. Ребята упёрлись в стену — вроде всё делаем правильно, есть моменты, но у нас почему-то не заходит, а у них заходит. Однако мы играли против классной команды. Не вижу, что мы в чём-то сильно уступали "пять на пять". Да, мы разменивались шансами, атака на атаку — но и у нас, и у них были качественные моменты. Но бывает, что упираешься в стену и хочется опустить руки. Горжусь пацанами, что проявили характер и боролись до конца. Да, был какой-то отрезок, но потом всё было нормально.

    У нас команда с характером. Это показывает и то, что держали сегодня и силовую борьбу, и что боролись до конца. И у нас есть хорошая группа лидеров, которая ведёт за собой, показывает, как нужно играть.

    Кинул ли в кого-нибудь стулом после второго периода? Нет, не кинул. В этой ситуации посчитал, что ребят нужно поддержать. Не видел, чтобы кто-то отбывал номер — все старались и бились. Просто нужно было придать им немного уверенности, чтобы они поверили в свои силы.

    Мы сегодня столкнулись с быстрой командой. То, за счёт чего мы раньше пользовались ошибками соперника, [так же] сегодня СКА хорошо прессинговал. Ребятам потребовалось время на адаптацию, потому что сегодня была быстрая игра — очень мало времени на принятие решений, очень много борьбы, в которой ты должен находить продолжение атаки. Мы столкнулись с этими трудностями, но мне понравилось, как ребята отреагировали. Может, кажется, что наши действия были суетливыми, но играют две команды. СКА сегодня очень хорошо двигался, у нас такого движения не было. Может, у вас сложилось ощущение сумбура от того, что СКА очень хорошо прессинговал. Но сумбура не было, ребята пытались выйти из ситуации, в которую нас ставил соперник. И у нас были хорошие обрезания, контратаки — просто нам не хватило в концовке.

    Возмущение зрителей судьями? Считаю, судьи сегодня хорошо отработали. Объективно там была высоко поднятая. У болельщиков эмоции, [но] это болельщики, это часть игры. Люди и приходят, чтобы поболеть, попереживать, поэмоционировать», — цитирует Козлова «Чемпионат».

    После этого матча СКА занимает 1-е место в таблице Запада с 83 очками в активе. «Салават Юлаев» — на 3-й позиции Востока (79).

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