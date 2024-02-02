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    «Спартак» разобрался с «Автомобилистом»

    «Спартак» — «Автомобилист»: счет матча 3:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист Спартак
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в родных стенах переиграл «Автомобилист» со счетом 3:0.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    Авторами точных бросков стали Иван Морозов, Александр Пашин и Никита Сусуев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
    Голы: Морозов — 10 (бол., Голдобин, Ковальчук), 29:49 — 1:0. Пашин — 9 (Чайковски), 31:53 — 2:0. Сусуев — 2 (Пашин, Мансуров), 34:39 — 3:0Вратари: Кареев — ГалкинШтраф: 4 — 14Броски: 29 (11+7+11) — 23 (3+15+5)

    «Спартак» с 78 очками занимает третье место в Западной конференции, «Автомобилист» с 71 очком — на шестой строчке «Востока».

    В следующей игре «Спартак» в Омске сыграет с местным «Авангардом» 8 февраля. «Автомобилист» в Москве встретится с ЦСКА 4 февраля.

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