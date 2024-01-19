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    СКА одержал уверенную победу над «Куньлунем»

    СКА — «Куньлунь»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА разгромил «Куньлунь» со счетом 3:1.

    Марат Хайруллин
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    Марат Хайруллин

    Голы в составе хозяев забивали Марат Хайруллин, Борна Рендулич, Валентин Зыков.

    Единственную шайбу за «Куньлунь» забросил Тайлер Граовак.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    СКА (Санкт-Петербург) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
    Голы: Хайруллин — 12 (бол., Никишин, Глотов), 21:33 — 1:0. Рендулич — 18 (Грицюк), 23:03 — 2:0. Зыков — 9 (Грицюк, Никишин), 48:10 — 3:0. Граовац — 6 (Пулккинен, Дж. Смит), 50:05 — 3:1Вратари: Мойсевич — Лазушин (57:11)Броски: 44 (14+15+15) — 26 (8+7+11)Штраф: 4 — 12

    После этого матча у СКА стало 72 очка, он идет вторым на «Западе». «Куньлунь» занимает 10-е место с 40 очками.

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