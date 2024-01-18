ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Килиан МбаппеСледующий клуб Мбаппе: «Реал» или все-таки «Ливерпуль»?
  • 14:54
    • Блинкова сенсационно обыграла Рыбакину во втором круге Australian Open
  • 17:49
    • «Салават Юлаев» в гостях одолел «Сибирь»
  • 16:35
    • Сборная Австралии обыграла Сирию и вышла в плей-офф Кубка Азии
    Все новости спорта

    «Салават Юлаев» в гостях одолел «Сибирь»

    «Сибирь» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Сибирь
    «Салават Юлаев» на выезде нанес поражение «Сибири» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

    «Сибирь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Сибирь»

    У победителей отличились Иван Дроздов, Александр Хмелевский, Александр Шаров и Николас Мелош. Хмелевский также отличился двумя результативными передачами.

    В составе «Сибири» голы забили Тэйлор Бек и Владимир Михалев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
    Голы: Дроздов — 19, 0:28 — 0:1. Хмелевский — 22 (Дроздов), 18:26 — 0:2. Бек — 13 (бол., Андреофф, Мерфи), 26:40 — 1:2. Михалев — 3 (Пайгин), 32:42 — 2:2. Шаров — 14 (бол., Мелош, Хмелевский), 46:10 — 2:3. Мелош — 3 (Хафизуллин, Хмелевский), 48:16 — 2:4Вратари: Костин (59:18) — СамоновШтраф: 10 — 6Броски: 31 (10+13+8) — 41 (13+15+13)

    «Салават Юлаев» (68 очков) после 52 матчей идет третьим в Восточной конференции КХЛ.

    Все прогнозы на КХЛ

    «Сибирь» (51) после 53 матчей находится на 9-м месте на «Востоке».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кто окажется сильнее в дерби Мадрида?
  • «Атлетико» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Барселона» пропустит от «Унионистаса»?
  • «Унионистас» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Фиорентина» обыграет «Наполи» и выйдет в финал Суперкубка Италии?
  • «Наполи» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 18 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Унионистас — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Наполи — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бенфика — Боавишта
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  1.75
  • Прогноз на матч Майнц — Унион Берлин
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Сакраменто — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 06:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие