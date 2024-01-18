«Сибирь» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:4, обзор голов

У победителей отличились Иван Дроздов, Александр Хмелевский, Александр Шаров и Николас Мелош. Хмелевский также отличился двумя результативными передачами.
В составе «Сибири» голы забили Тэйлор Бек и Владимир Михалев.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:4 (0:2, 2:0, 0:2)
Голы: Дроздов — 19, 0:28 — 0:1. Хмелевский — 22 (Дроздов), 18:26 — 0:2. Бек — 13 (бол., Андреофф, Мерфи), 26:40 — 1:2. Михалев — 3 (Пайгин), 32:42 — 2:2. Шаров — 14 (бол., Мелош, Хмелевский), 46:10 — 2:3. Мелош — 3 (Хафизуллин, Хмелевский), 48:16 — 2:4Вратари: Костин (59:18) — СамоновШтраф: 10 — 6Броски: 31 (10+13+8) — 41 (13+15+13)
«Салават Юлаев» (68 очков) после 52 матчей идет третьим в Восточной конференции КХЛ.
«Сибирь» (51) после 53 матчей находится на 9-м месте на «Востоке».