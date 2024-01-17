Ротенберг: Есть ошибки — разберем их, будем работать по нарастающей

Главный тренерподвел итог матча против(6:2).

«Рады вернуться домой, родные стены помогают. Отличная поддержка трибун. Ребята молодцы, сыграли по заданию. Да, есть ошибки — разберем их, будем работать по нарастающей. Такая интересная ситуация сегодня произошла, во время игры сняли очки у "Сибири", и у "Амура" появилась дополнительная мотивация. Второй период они особенно хорошо играли, когда они получили реальные шансы попасть в восьмёрку. И до сих пор эти шансы сохраняются, это сильная команда.

Мы выстояли этот период, дальше добавили, забили хорошие голы, сыграли самоотверженно в обороне, продолжали работать на команду, не смотрели на счёт. Слава богу, у нас ребята возвращаются после болезней и травм. Это хороший знак для нас», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

После этого матча СКА поднялся на третью строчку в Западной конференции с 70 очками в 52 матчах.

«Амур» идет десятым на «Востоке» с 50 очками в 51 игре.