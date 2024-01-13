«Динамо» — «Торпедо»: счет матча 6:1, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ московскоена своем льду разгромилосо счетом 6:1

В составе «Динамо» хет-трик оформил Седрик Пакетт, также отличились Игорь Чернышов, Дмитрий Рашевский и Игорь Ожиганов. Автором единственной заброшенной шайбы «Торпедо» стал защитник Михаил Орлов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:1 (3:0, 3:1, 0:0) Голы: Чернышов — 2 (Рашевский, Миронов), 0:58 — 1:0. Рашевский — 18 (О`Делл), 3:03 — 2:0. Пакетт — 16 (бол., Менелл, Гусев), 3:27 — 3:0. Орлов — 7 (Веряев, Белевич), 31:37 — 3:1. Пакетт — 17 (Пыленков, Гусев), 33:34 — 4:1. Ожиганов — 5 (Пакетт, Мартынов), 37:01 — 5:1. Уил — 20 (Гусев), 39:48 — 6:1Нереализованный буллит: Фирстов (Торпедо), 57:40Вратари: Моторыгин — Кульбаков (Гуска, 3:27)Штраф: 8 — 6Броски: 43 (18+12+13) — 20 (9+6+5)

«Динамо» с 72 очками поднялся на первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (61) идет на пятом месте.

В следующем матче «Торпедо» 16 января примет магнитогорский «Металлург», а «Динамо» через два дня дома сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».