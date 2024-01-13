1-й таймНьюкасл — Манчестер СитиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Раду ДрэгушинРумынский Ван Дейк. Почему «Тоттенхэм» заплатил 30 млн евро за защитника «Дженоа»
  • 17:45
    • «Челси» обыграл «Фулхэм» благодаря голу Палмера
  • 15:21
    • «Балтика» арендовала Лисаковича
  • 13:27
    • Касаткина уступила Остапенко в финале турнира в Аделаиде
    Все новости спорта

    «Динамо» разгромило «Торпедо» в КХЛ

    «Динамо» — «Торпедо»: счет матча 6:1, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Торпедо
    В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» на своем льду разгромило «Торпедо» со счетом 6:1

    «Динамо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Динамо»

    В составе «Динамо» хет-трик оформил Седрик Пакетт, также отличились Игорь Чернышов, Дмитрий Рашевский и Игорь Ожиганов. Автором единственной заброшенной шайбы «Торпедо» стал защитник Михаил Орлов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Москва) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 6:1 (3:0, 3:1, 0:0)
    Голы: Чернышов — 2 (Рашевский, Миронов), 0:58 — 1:0. Рашевский — 18 (О`Делл), 3:03 — 2:0. Пакетт — 16 (бол., Менелл, Гусев), 3:27 — 3:0. Орлов — 7 (Веряев, Белевич), 31:37 — 3:1. Пакетт — 17 (Пыленков, Гусев), 33:34 — 4:1. Ожиганов — 5 (Пакетт, Мартынов), 37:01 — 5:1. Уил — 20 (Гусев), 39:48 — 6:1Нереализованный буллит: Фирстов (Торпедо), 57:40Вратари: Моторыгин — Кульбаков (Гуска, 3:27)Штраф: 8 — 6Броски: 43 (18+12+13) — 20 (9+6+5)

    «Динамо» с 72 очками поднялся на первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» (61) идет на пятом месте.

    В следующем матче «Торпедо» 16 января примет магнитогорский «Металлург», а «Динамо» через два дня дома сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Много голов и уверенная победа «Манчестер Сити»?!
  • «Ньюкасл» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Удержится ли «Ницца» на втором месте?
  • «Ренн» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли «Атлетик» взять три очка?
  • «Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.17
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ренн — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Монца — Интер Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Узбекистан — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.55
  • Прогноз на матч Реал — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Спартак — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие