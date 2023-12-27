Федоров: Много не скажу, есть моменты, которые не выносятся в прессу

Главный тренервысказался относительно поражения команды в матче против(0:2).

«СКА с победой, была упорная игра, мы показали неплохой хоккей. Много не скажу, есть моменты, которые не выносятся в прессу. Но по самоотдаче, борьбе претензий к ребятам нет. Может, не все сыграли в свою силу, но у нас были моменты, могли выигрывать. Но счёт на табло, что тут скажешь? Была видна команда все 60 минут, а что не получилось — на суд общественности. Дай бог, хватит понимания. Разберём ошибки и будем двигаться дальше, играть на победу», — цитирует Федорова «Чемпионат».

После этого матча СКА занимает 4-е место в таблице Запада с 59-ю очками в активе. ЦСКА — на 6-й позиции (48 баллов).