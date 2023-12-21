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    Защитник «Вашингтона»: Овечкин делает на льду много хорошего

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Расмус Сандин высказался о том, как капитан «столичных» Александр Овечкин влияет на игру команды.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Он для нас как никогда важен. Овечкин делает на льду много хорошего. Не в последнюю очередь это касается игры с партнерами по команде», — заявил Сандин в интервью Expressen.

    В текущем сезоне НХЛ Овечкин провел 29 встреч, забросил 5 шайб и сделал 13 ассистов, набрав в сумме 18 очков.

    Последний раз Овечкин забивал 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

    В ближайшей встрече «Вашингтон Кэпиталз» 22 декабря сыграет в гостях с «Коламбусом».

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