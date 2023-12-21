Защитник «Вашингтона»: Овечкин делает на льду много хорошего

Защитник «Вашингтон Кэпиталз»высказался о том, как капитан «столичных»влияет на игру команды.

«Он для нас как никогда важен. Овечкин делает на льду много хорошего. Не в последнюю очередь это касается игры с партнерами по команде», — заявил Сандин в интервью Expressen.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин провел 29 встреч, забросил 5 шайб и сделал 13 ассистов, набрав в сумме 18 очков.

Последний раз Овечкин забивал 19 ноября в домашнем матче с «Коламбус Блю Джекетс» (4:3).

В ближайшей встрече «Вашингтон Кэпиталз» 22 декабря сыграет в гостях с «Коламбусом».