СКА — «Сочи»: счет матча 7:2, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛв домашнем матче разгромилсо счетом 7:2.

На дубли Михаила Воробьёва и Марата Хайруллина, а также голы Борны Рендулича, Арсения Грицюка и Василия Глотова гости ответили заброшенными шайбами Сергея Попова и Тимура Хафизова.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Сочи» (Сочи) — 7:2 (1:0, 0:1, 6:1) Голы: Хайруллин — 7 (Никишин, Глотов), 6:23 — 1:0. Попов — 8 (бол., Грэм, Тянулин), 30:50 — 1:1. Воробьев — 10 (Толчинский), 40:45 — 2:1. Рендулич — 16, 43:00 — 3:1. Хафизов — 7, 45:00 — 3:2. Хайруллин — 8, 46:00 — 4:2. Грицюк — 9, 50:00 — 5:2. Воробьев — 11, 53:00 — 6:2. Глотов — 9, 55:00 — 7:2Вратари: Маттссон — ТретьякШтраф: 2 — 6Броски: 66 (33+15+18) — 17 (1+9+7)

СКА набрал 53 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 32 очками занимает 10-е место в таблице «Запада».