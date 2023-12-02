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    • «Коламбус» одолел «Оттаву», Воронков забил гол
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    «Коламбус» одолел «Оттаву», Воронков забил гол

    «Коламбус» — «Оттава»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Коламбус Блю Джекетс Оттава Сенаторз
    В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» взял верх над «Оттавой Сенаторз» со счетом 4:2.

    Дмитрий Воронков
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    Дмитрий Воронков

    У победителей голы забили Патрик Лайне, Дмитрий Воронков, Адам Фантилли и Бун Дженнер. Результативной передачей отметился российский защитник Иван Проворов.

    В составе гостей шайбы забросили Клод Жиру и Брэди Ткачук.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Коламбус» — «Оттава» — 4:2 (2:2, 2:0, 0:0)
    Голы: Жиру — 6 (Ткачак, Зуб), 8:43 — 0:1. Ткачак — 11 (бол., Шабо, Батерсон), 11:08 — 0:2. Лайне — 5 (бол., Годро, Веренски), 14:53 — 1:2. Воронков — 5, 15:36 — 2:2. Фантилли — 5 (Проворов, Дэнфорт), 25:16 — 3:2. Дженнер — 12 (бол., Веренски, Годро), 28:54 — 4:2Вратари: Мерзликинс (28:23 — 28:26) — Корписало (57:36 — 57:45, 58:00)Штраф: 10 — 4Броски: 23 (11+5+7) — 43 (16+11+16)

    «Коламбус» набрал 20 очков и идет 15-м в таблице Восточной конференции.

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    «Оттава» (16) замыкает таблицу «Востока».

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