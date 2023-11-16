Ротенберг: Работаем дальше. У нас следующая игра самая важная

Главный тренерпрокомментировал победу над(5:2).

«Интересная игра. Соперник играет в интересный, современный хоккей. "Северсталь" старается играть с шайбой. С ней очень интересно играть. Думаю, такой хоккей нравится всем болельщикам. Наши ребята молодцы, выполнили установку. Хочу ещё раз отметить качество льда. Очень хороший уровень, это вносит свой вклад в качество хоккея. Сегодня мы увидели яркую игру, много голевых моментов. Полные трибуны. Отдельное спасибо нашим болельщикам. Была полная гостевая трибуна. Нам есть над чем работать. Работаем дальше. У нас следующая игра самая важная.

Сегодня было много удалений у тех и у других? Обе команды старались играть стык в стык. Где-то ребята не успевали. И с нашей стороны, и со стороны "Северстали". Такой технический брак. Не умышленные удаления. Надо добавлять ногами и выбивать шайбу. Будем это отрабатывать на тренировках. Главное — здесь всё честно. Никаких вопросов нет по этим удалениям.

Четвёртая победа подряд, можно ли говорить, что команда вернулась на свой уровень? Мы уделяем большое внимание деталям, реализации. Начали реализовывать свои моменты, стали выигрывать с явным преимуществом. Нужно реализовывать моменты. Дорожить ими. Будем дальше тренироваться. Есть над чем работать», — цитирует Ротенберга пресс-служба «Северстали».

СКА поднялся на пятое место на «Западе» с 34 очками. «Северсталь» (31) занимает восьмую позицию.