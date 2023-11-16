ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Football Manager 2024Обзор Football Manager 2024: лучше и быть не может?
  • 00:46
    • Португалия победила в гостях Лихтенштейн
  • 22:17
    • «Сочи» по буллитам победил «Ладу», «Спартак» разгромил «Салават Юлаев»
  • 21:58
    • Испания уверенно победила Кипр, Шотландии ушла от поражения в матче с Грузией
  • 21:34
    • «Локомотив» в зрелищном матче переиграл «Куньлунь»
  • 21:16
    • «Ак Барс» уверенно обыграл московское «Динамо»
    Все новости спорта

    Ротенберг: Работаем дальше. У нас следующая игра самая важная

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Северсталь СКА
    Главный тренер ХК СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Северсталью» (5:2).

    Роман Ротенберг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Ротенберг

    «Интересная игра. Соперник играет в интересный, современный хоккей. "Северсталь" старается играть с шайбой. С ней очень интересно играть. Думаю, такой хоккей нравится всем болельщикам. Наши ребята молодцы, выполнили установку. Хочу ещё раз отметить качество льда. Очень хороший уровень, это вносит свой вклад в качество хоккея. Сегодня мы увидели яркую игру, много голевых моментов. Полные трибуны. Отдельное спасибо нашим болельщикам. Была полная гостевая трибуна. Нам есть над чем работать. Работаем дальше. У нас следующая игра самая важная.

    Сегодня было много удалений у тех и у других? Обе команды старались играть стык в стык. Где-то ребята не успевали. И с нашей стороны, и со стороны "Северстали". Такой технический брак. Не умышленные удаления. Надо добавлять ногами и выбивать шайбу. Будем это отрабатывать на тренировках. Главное — здесь всё честно. Никаких вопросов нет по этим удалениям.

    Четвёртая победа подряд, можно ли говорить, что команда вернулась на свой уровень? Мы уделяем большое внимание деталям, реализации. Начали реализовывать свои моменты, стали выигрывать с явным преимуществом. Нужно реализовывать моменты. Дорожить ими. Будем дальше тренироваться. Есть над чем работать», — цитирует Ротенберга пресс-служба «Северстали».

    СКА поднялся на пятое место на «Западе» с 34 очками. «Северсталь» (31) занимает восьмую позицию.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сборная Англии забьет Мальте больше четырех мячей?
  • Англия — Мальта. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Северная Македония снова шокирует Италию?
  • Италия — Северная Македония. Прогноз и ставки
  • 2.67
    •
  • Голевого обмена не избежать
  • «Акрон» — «Волгарь». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.13
  • Экспресс дня 17 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Англия — Мальта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.67
  • Прогноз на матч Италия — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Акрон — Волгарь
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спартак — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Алькарас — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Польша — Чехия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие