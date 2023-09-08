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    «Витязь» дома уступил с минимальным счетом «Трактору»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Трактор
    Подмосковный «Витязь» проиграл челябинскому «Трактору» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

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    Уже на 2-й минуте форвард Игорь Угольников вывел хозяев вперед, реализовав большинство. Но через 23 секунды «Трактор» смог отыграться усилиями Виталия Кравцова.

    Во втором периоде Антон Бурдасов вывел гостей вперед. А на 48-й минуте Артем Блажиевский увеличил преимущество «Трактора» до двух шайб. «Витязь» смог ответить лишь голом Владислава Кары на 51-й минуте.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Витязь» — «Трактор» 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).
    Голы: Угольников — 1 (Галузин, Педан), 1:49 (бол) — 1:0. Кравцов — 1 (Антипов, Щучилин), 2:12 — 1:1. Бурдасов — 1 (Сошников, Карпухин), 29:22 — 1:2. Блажиевский (Ткачев), 47:08 — 1:3. Кара, 50:08 — 2:3Вратари: Завьялов — ГатиятулинБроски: 31 (11+8+12) — 34 (16+13+5)Штраф: 2 — 2

    В следующем туре регулярного чемпионата КХЛ подмосковный «Витязь» 9 сентября примет на своей площадке магнитогорский «Металлург», а «Трактор» 12 сентября в Челябинске сыграет с «Ладой».

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