«Витязь» дома уступил с минимальным счетом «Трактору»

Подмосковныйпроиграл челябинскомув очередном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:3.

Уже на 2-й минуте форвард Игорь Угольников вывел хозяев вперед, реализовав большинство. Но через 23 секунды «Трактор» смог отыграться усилиями Виталия Кравцова.

Во втором периоде Антон Бурдасов вывел гостей вперед. А на 48-й минуте Артем Блажиевский увеличил преимущество «Трактора» до двух шайб. «Витязь» смог ответить лишь голом Владислава Кары на 51-й минуте.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» — «Трактор» 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Голы: Угольников — 1 (Галузин, Педан), 1:49 (бол) — 1:0. Кравцов — 1 (Антипов, Щучилин), 2:12 — 1:1. Бурдасов — 1 (Сошников, Карпухин), 29:22 — 1:2. Блажиевский (Ткачев), 47:08 — 1:3. Кара, 50:08 — 2:3Вратари: Завьялов — ГатиятулинБроски: 31 (11+8+12) — 34 (16+13+5)Штраф: 2 — 2

В следующем туре регулярного чемпионата КХЛ подмосковный «Витязь» 9 сентября примет на своей площадке магнитогорский «Металлург», а «Трактор» 12 сентября в Челябинске сыграет с «Ладой».