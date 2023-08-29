Овечкин заявил, что сыграть матч за футбольное «Динамо» было его мечтой

Капитанподелился впечатлениями от выступления за футбольный клубв товарищеском матче с

«У меня была мечта — сыграть за московское "Динамо" в футбол. В прошлом году я сыграл 10 минут, чуть не умер, забил гол. Причем, разминка хоккеиста и разминка футболиста — это две совсем разные вещи. Выхожу на разминку, думаю, сейчас попинаю мяч, побегаем.

Я устал. У меня вытекло все, что я выпил за лето. Я не мог отдышаться. Мне говорят: "Все, перерыв 10 минут, а потом идем на матч". Я позвал семью, друзей и говорю: "Ребята, все! Я умираю. Что делать?"

Хорошо, там был Федя Смолов. Я-то сначала побежал. Адреналин. Думаю: "Е-мае, все. Я не смогу. Надо замену". Смотрю на Смолова, он спокойненько раз туда пробежался, раз туда пробежался. Я понял, что мне нужно действовать также, как и он. 10 минут своих я проиграл. У меня был один момент, я забил и с легкой душой ушел на покой», — рассказал Овечкин на шоу «Вопрос ребром».

Напомним, что Овечкин входит в тройку лучших снайперов НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки форварду осталось забить 72 гола.