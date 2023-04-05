Билялетдинов: Мы нашли те слова, которые помогли

Главный тренерпрокомментировал волевую победу над(3:2 ОТ) в рамках финала Востока розыгрыша Кубка Гагарина.

«Сложная игра была. К сожалению, изначально удаления, которые сломали нам первый период. Потом приводили себя в порядок. В целом ребята молодцы, хорошо играли, с отдачей, с пониманием. Я доволен ребятами.

Что сказали команде после такого старта? Мы нашли те слова, которые помогли. Это уже между нами, хорошо?» — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Таким образом, счет в серии составляет 2:1 в пользу казанцев. 7 апреля команды сыграют в четвертый раз.