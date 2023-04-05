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    Билялетдинов: Мы нашли те слова, которые помогли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал волевую победу над «Авангардом» (3:2 ОТ) в рамках финала Востока розыгрыша Кубка Гагарина.

    Зинэтула Билялетдинов
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    Зинэтула Билялетдинов

    «Сложная игра была. К сожалению, изначально удаления, которые сломали нам первый период. Потом приводили себя в порядок. В целом ребята молодцы, хорошо играли, с отдачей, с пониманием. Я доволен ребятами.

    Что сказали команде после такого старта? Мы нашли те слова, которые помогли. Это уже между нами, хорошо?» — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

    Таким образом, счет в серии составляет 2:1 в пользу казанцев. 7 апреля команды сыграют в четвертый раз.

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