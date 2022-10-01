Овечкин оказался в списке лучших игроков века в НХЛ по версии The Hockey Writers

Александр Овечкин Фото: globallookpress.com
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оказался в списке топ-6 2000-х. Вместе с ним туда попал форвард «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк.
Также Овечкин попал в топ-7 2010-х. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и Илья Ковальчук тоже были в этом списке.
В рейтингах среди прочих имен были указаны капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, защитник «Детройта» Никлас Лидстрём, экс-вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Мартин Бродо, хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз и Данкан Кит.