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    Овечкин оказался в списке лучших игроков века в НХЛ по версии The Hockey Writers

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Детройт Ред Уингз Нью-Джерси Дэвилз Питтсбург Пингвинз
    Сайт The Hockey Writers опубликовал список лучших игроков века в НХЛ. Оценка хоккеистов проводилась на основе статистики, достижений и вклада в игру команды.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оказался в списке топ-6 2000-х. Вместе с ним туда попал форвард «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк.

    Также Овечкин попал в топ-7 2010-х. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и Илья Ковальчук тоже были в этом списке.

    В рейтингах среди прочих имен были указаны капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, защитник «Детройта» Никлас Лидстрём, экс-вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Мартин Бродо, хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз и Данкан Кит.

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