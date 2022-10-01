Овечкин оказался в списке лучших игроков века в НХЛ по версии The Hockey Writers

Сайт The Hockey Writers опубликовал список лучших игроков века в НХЛ. Оценка хоккеистов проводилась на основе статистики, достижений и вклада в игру команды.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оказался в списке топ-6 2000-х. Вместе с ним туда попал форвард «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк.

Также Овечкин попал в топ-7 2010-х. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и Илья Ковальчук тоже были в этом списке.

В рейтингах среди прочих имен были указаны капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, защитник «Детройта» Никлас Лидстрём, экс-вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Мартин Бродо, хоккеисты «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз и Данкан Кит.