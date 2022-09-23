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    «Торпедо» продлило победную серию в КХЛ до четырех матчей

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    В домашнем поединке КХЛ «Торпедо» обыграло «Авангард» со счетом 4:2.

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    По шайбе в составе победителей забросили Марк Марин, Сергей Гончарук, Максим Летунов и Деннис Ян. За гостей отметились Алекс Бродхерст и Кристиан Ярош.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Авангард» (Омск) — 4:2 (1:0, 0:0, 3:2)
    Голы: Марин — 4 (Кручинин, Воронин), 14:32 — 1:0. Броадхерст — 1 (Шарипзянов, Толчинский), 40:21 — 1:1. Летунов — 2 (бол., Ян, Агостино), 43:51 — 2:1. Ян — 4 (бол., Летунов, Агостино), 45:50 — 3:1. Ярош — 2 (бол., Якупов), 55:39 — 3:2. Гончарук — 2 (Кручинин), 56:12 — 4:2Вратари: Кульбаков — Демченко (56:26 — 58:00, 58:24)Штраф: 10 — 25Броски: 30 (10+7+13) — 32 (11+10+11)

    Набрав 14 очков, «Торпедо» идет вторым в таблице Западной конференции. У «Авангарда» 7 пунктов и 9-е место в таблице «Востока».

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